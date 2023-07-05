محافظ الوادي الجديد يبحث التعاون مع «جايكا» وتنفيذ مشروع بتكلفة 30 مليون جنيه

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، لبحث سبل التعاون المشترك بعد الموافقة على مشروع تنموي بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأكد، محافظ الوادي الجديد في بيان صحفي له، أن اللقاء تناول تعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، التي تُسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية العمرانية على أرض المحافظة.

تنفيذ مشروعات مشتركة وتطوير نظم الري

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير نظم الري والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، وتدريب المزارعين على آليات الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك مياه الري ودعم وتمويل مشروعات مبادرة الحرير.

تأسيس مقر للـجايكا لتكون نواة دعم تعاون مشترك

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه جاري الاتفاق على تأسيس مقر لـ«جايكا»، بالمحافظة؛ ليكون نواة لدعم التعاون المشترك والاستفادة من المنح التي تقدمها الهيئة في مجالات التعليم والصناعة.