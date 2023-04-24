«التعليم العالي»: دعم وتدريب الأشقاء الأفارقة في مجال الاستشعار عن بعد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مواجهة التحديات التي تسعى الشعوب الأفريقية للتغلب عليها في عدة مجالات من خلال تحقيق أهداف تنموية لتطوير منظومة الفضاء في إفريقيا، بالربط بين البنية التحتية في القارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الموارد المتاحة في شتى المجالات، تماشياً مع أجندة الاتحاد الأفريقي (2063).

رئيس هيئة الاستشعار من البعد يشارك في مؤتمر الفضاء الأفريقي

وقام الدكتور أيمن عاشور، بترشيح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الأفريقي بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار، خلال الفترة من 25 حتى 28 أبريل الجاري، الذي يعقد جلسة نقاش عن دور تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، ومدى تحقيق هذه الأجندة من خلال التقنيات الحديثة للمستشعرات الفضائية والشراكة بين الدول الأفريقية في ظل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من تدريب وتنمية قدرات في هذا المجال، وتنفيذ مشروعات مشتركة من شأنها خدمة المجتمع وأغراض التنمية.

عرض قدرات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

وتتناول الجلسة النقاشية عرضًا لقدرات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والخدمات والأبحاث التي تقدمها على المستوى القومي والإقليمي والدولي، مثل إنتاج خرائط للتلوث النفطي في البحر المتوسط لدول شمال إفريقيا، وكذلك خرائط صيد الأسماك لدول شمال إفريقيا من خلال مشروع «جيمس وإفريقيا».

ويعرض الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، تقريرًا حول أهمية البيانات الرقمية والمعلومات الجغرافية للقارة الأفريقية، وضرورة إنشاء وتطوير منصة للبيانات الجغرافية وبيانات للاستشعار من البعد لقارة إفريقيا، فضلًا عن إمكانية استضافة الهيئة لهذه المنصة، وتقديم كل أطر الدعم والشراكة مع الأشقاء الأفارقة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لبناء القارة الإفريقية، وتحقيق هدف أجندة إفريقيا 2063 وهو «إفريقيا التي نريد».