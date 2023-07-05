نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 العراق.. اعرف خطوات الحصول عليها

تم الإعلان مؤخرا عن نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 العراق، وتم نشرها عبر موقع «نتائجنا الوزاري» الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية، ولاقت هذه النتائج اهتمامًا واسعًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، نظرًا لأهمية هذه المرحلة في مسيرة التعليم.

نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 العراق

أظهرت نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 العراق زيادة في معدل النجاح بشكل عام مقارنة بالأعوام السابقة، ووصلت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم إلى حوالي 85% من الطلاب، فيما شهدت بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية نسبة نجاح أعلى ووصلت إلى 95%.

وبحسب المعلن من الوزارة عبر موقعها الالكتروني فأن ارتفاع معدل النجاح لهذا العام يرجع لعدة عوامل منها أن الاختبارات كانت مناسبة للطالب المتوسط، والابتعاد عن الأسئلة المعقدة مقارنة بالاختبارات التي تمت خلال السنوات السابقة السابقة.

تم الإعلان عن نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 العراق على موقع «نتائجنا الوزاري» بتنسيق PDF، ويتمكن الطلاب من التحقق من درجاتهم باستخدام رقم الجلوس، بالإضافة إلى إدخال الاسم والمعلومات الأخرى المطلوبة على الموقع.

خطوات الحصول علي نتائج ثالث متوسط دور أول 2023 العراق

- يمكن البدء في التحقق من نتائج الطلاب عن طريق الوصول إلى الموقع الإلكتروني المعلن عنه والمسمى «نتائجنا الإلكتروني».

- عند الوصول إلى الموقع، ستظهر لك خيارات مختلفة، ومن بين هذه الخيارات، يجب النقر على «نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023».

- سيتم طلب تقديم مجموعة من البيانات الشخصية المختلفة. يجب إكمال جميع الحقول المطلوبة المتاحة، ثم النقر على «عرض النتيجة».