تأهب في العراق تحسبا لموجة شديدة الحرارة.. تصل إلى 50 درجة في الجنوب

كشفت خبير الأرصاد العراقي، واثق السلامي، عن مرور البلاد بموجة حر شديدة، من المتوقع أن تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، خاصةً في مناطق جنوب العراق.

مدة الموجة الحارة في العراق

وذكر «السلامي»، في حديث لوكالة أنباء «بغداد اليوم»: «التوقعات المبدئية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ستبدأ من يوم الخميس المقبل، وتستمر عدة أيام، لتسجل في مدن الجنوب درجات تصل إلى 50 درجة مئوية»، وبالإمكان تصنيفها باعتبارها موجة حر هي الأولى خلال فصل الصيف.

أيام شديدة الحرارة في العراق

وتابع خبير الأرصاد العراقي أن الاجواء من السبت والأيام المقبلة ستكون مشمسة، بسبب تأثير المنخفض الحراري الموسمي، فيما ستكون الرياح مستقرة على الاتجاه الشمالي الغربي، وتكون معدلات سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة.