زلات لسان بايدن مستمرة.. الرئيس الأمريكي يشير إلى أوكرانيا بـ«العراق»

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في خطأ واشار عن طريق الخطأ إلى العراق بدلاً من أوكرانيا في مناسبتين، ويبدو أنه اختلط عليه أسماء مناطق الصراع الأخيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

زلات بايدن

وبحسب التقرير، فقد سُئل بايدن عن تأثير حركة التمرد المجهضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجاب بايدن عن طريق الخطأ بذكر العراق بدلاً من أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، صرح بايدن: «من الصعب التكهن بذلك، لكن من الواضح أنه يخسر الأزمة في العراق، إنه يخسر الأزمة في الداخل وأصبح منبوذًا قليلاً في جميع أنحاء العالم».

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على الخطأ الذي وقع فيه الرئيس بايدن.

زلات بايدن ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها

ويجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن خلال إلقاء خطاباته سواء أمام الأمريكيين أو في المحافل الدولية، حيث سبق له وأن وقع في حالات سابقة أبرزها خلال حديثه عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حيث قال «نحن بحاجة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستمر فى تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني»، ويقصد بذلك الشعب الأوكراني.

أثار خطاب الرئيس الأمريكي قبل عدة أيام، حول تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة بين المواطنين في الولايات المتحدة، جدلا واسعا، حيث قال «حفظ الله الملكة يا رجل»، واعتبرت هذه الزلة في اللسان جديدة تضاف إلى سلسلة من الزلات السابقة.

وأيضا، لاحظ الكثيرون اختلاط كلمات بايدن خلال حديثه في الذكرى الثلاثين لقانون الإجازة العائلية والطبية، أو FMLA، حيث تحدث عن تطور وإنجازات القانون وتأثيره على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والأمهات العاملات، وقال «إن أكثر من نصف أعضاء إدارتي هم نساء».