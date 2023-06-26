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رغم الانفتاح.. صحفيو العراق يطالبون بمزيد من الحقوق والحماية

كتب:

هانى حسن
02:11 م | الإثنين 26 يونيو 2023
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رغم الانفتاح.. صحفيو العراق يطالبون بمزيد من الحقوق والحماية».

وذكر التقرير، أن حزم الإصلاح تتخطى مؤسسات الدولة لتصل إلى السلطة الرابعة بمجموعة نقاط تنظم العمل الصحفي في العراق الذي شهد في السنوات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار نتيجة للمتغيرات السياسية في البلاد.

وأضاف التقرير أن العمل الصحفي في العراق يواجه تحديات كبيرة وصعوبة بالغة رغم الانفتاح وضمان حرية التعبير، حيث تخطى عدد شهداء الكلمة 500 صحفي، وهناك جرحى بأضعاف هذا العدد، فضلا عن الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها الصحفيون أثناء ممارسة عملهم، وعلى ضوء هذه التحديات، أصدرت الحكومة العراقية جملة إصلاحات تخص الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتحميهم وتقيهم من أي طارئ قد يحدث.

وابدت الفرق الصحفية الميدانية غضبا من هذه القرارات التي اقتصرت -على حد وصفهم- على دعم المؤسسات الإعلامية فقط، دون مراعاة حجم المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تغطيتهم الميدانية.

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بقلم هانى حسن