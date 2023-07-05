سيمون أول الحاضرين لعزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق

حرصت الفنانة سيمون على حضور عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق منذ قليل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة علاء عبدالخالق

ورحل عن عالمنا الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

جنازة علاء عبدالخالق

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق، الثلاثاء الماضي، بعد صلاة الظهر، وحضر حميد الشاعري، سامح الصريطي، حسام حسني، والفنان محمد محيي، وإيهاب توفيق، ومني عبد الغني، وحنان.

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بزفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.