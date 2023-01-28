سيمون تطرح أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم «بدلة وفستان» عبر يوتيوب

طرحت المطربة سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان «اتغير علشاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم «بدلة وفستان» والمقرر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

الجمهور يشيد بأغنية سيمون الجديدة

وفور طرح سيمون أغنيتها الجديدة أشاد عدد من الجمهور بصوتها وكتب أحد المتابعين: «ما شاء الله أيوا كدة رجعتينا لزمن الكلمة البسيطة والحلوة مع خفة دم والقبول الرباني يلا بقي حاجة نقية وفيها براءة بعيدا عن الزحمة اللي إحنا فيها ... فنانة بدرجة إنسانة».

تفاصيل أغنية «اتغير علشاني»

وتقول كلمات أغنية سيمون «اتغير علشاني»: «اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو أتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر».

أغنية «اتغير عشاني لو تقدر» إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكرى، كلمات روماني سعد.