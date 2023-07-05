أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ «أسماء»

حقق أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ، هذا العام نتائج جيدة للغاية، وذلك عبر حصول ثلاثة من أبناء المحافظة على مراكز أولى متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصل الطالب محمد رزق قنيبر، طالب بمدرسة التجارية للبنين، التابعة لإدارة سيدي سالم، ويقيم بقرية الحدادي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجاري لحصوله على مجموع 99.66%، كما حصلت الطالبة نرمين حسن، طالبة بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، وتقيم في قرية شباس الملح، على مجموع 97.27%، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي الزراعي، بينما حصلت الطالبة أمنية متولي، الطالبة بمدرسة فوه الزراعية المشتركة، وتقيم في قرية أبو دراز، التابعة لمركز فوه، والحاصلة على المركز الأول دبلوم ثانوي زراعي، حيث حصلت على مجموع 97%.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ

أعرب أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ، عن أن تفوقهم جعلهم كالجبال الشامخة من فخر وعزة، وحب لوطنهم، والتصميم والعمل علي مواصلة النجاح في كافة ربوع نواحي الحياة، انطلاقاً من تفوقهم في نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ

كما سادت حالة من الفرح التام بقري ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إعلان أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ، من العام الحالي 2023.