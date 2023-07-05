اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، مساء اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، معلنا أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، إذ قام الوزير وبحضور لفيف من قيادات الوزارة وعدد من الصحفيين بتكريم الأوائل عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان النتيجة.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في القاهرة والجيزة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في القاهرة والجيزة وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم:

- فاطمة الزهراء حازم محمد

التخصص فني تكنولوجي للصناعات الحيوية

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

محافظة القاهرة مدينة بدر

- هايدي سمير إبراهيم مصطفى

تخصص بستنة

مدرسة الجيزة الزراعية المهنية

الجيزة ميت عقبة

- سندس محمود زكي

تخصص إدارة تسويق وسوق مال

مدرسة الزيتون الفنية المتقدمة التجارية

القاهرة

- ربيع أنور سيد جمعة

التخصص: التسويق وأساليب عرض المنتجات

مدرسة بي تك الثانوية التكنولوجية التطبيقية

محافظة القاهرة

- هاجر عادل سعيد الصادق

تخصص إشراف داخلي ومناطق عامة

مدرسة الهرم الفندقية

محافظة الجيزة

- ملك ياسر علي أحمد

تخصص إدارة تشغيل مطاعم

مدرسة الشهيد أحمد حامد الفندقية التكنولوجية

محافظة القاهرة