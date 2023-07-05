الأولى مكرر على الدبلومات الفنية الصناعية: تعبت علشان أفرح أهلي ونفسي أدرس هندسة

تمكنت الطالبة بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز، بمدرسة الشهيد هيثم سامي حمد الثانوية الصناعية بنات، بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، من الحصول على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للمدارس الصناعية، بمجموع 693 درجة وبنسبة 99%، إذ أعربت عن فرحتها عقب تلقى خبر تفوقها.

فرحة الأولى مكرر على الجمهورية بالبحيرة

وأشارت الطالبة بسمة محمود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنها لم تكن تتوقع الحصول على الأولى مكرر على مستوى الجمهورية، قائلة: «الحمد لله ربنا حقق حلمي.. وأهلي ومدرسيني كانوا واثقين فيا وفي تفوقي».

رغبة الأولى مكرر على الجمهورية في الالتحاق بالمعهد الفني

وتابعت الأولى مكرر على مستوى الجمهورية في التعليم الفني:«كنت حاطة قدامي هدف التفوق وذاكرت وتعبت علشان أفرح أهلي لم أتوقع الحصول على المركز الأول».

وأكدت ابنة محافظة البحيرة: «كنت باذهب إلى المدرسة يومياً لحضور المواد العملية، وأبدأ المذاكرة بعد صلاة العشاء حتى الساعة الثانية صباحاً، الحمد لله ربنا كرمني بالتفوق»، موضحة أنها تسعى للالتحاق بالمعهد الفني الصحي لأنه يضمن وظيفة، ثم استكمال دراستها في كلية الهندسة،

وتابعت: « لم أنسى نصائح والدي كان دائما يشجعني عشان ادخل الكلية اللي نفسك فيها»، موضحة أن الدراسة بالتعليم الفني لا تقل أهمية عن الثانوية العامة، ونتيجة للتعب والمذاكرة حصلت على المركز الأول مكرر في الدبلومات الفنية التعليم الصناعي.