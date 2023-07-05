توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ياعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الخميس والجمعة

وبالنسبة لنشاط الرياح، فمن المتوقع أن تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وترتفع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس من السبت وحتى الثلاثاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بدء من يوم السبت وحتى الثلاثاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط على شواطئ شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين ومطروح المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة الخميس 6 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 31 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 8 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.