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محمد منير وحميد الشاعري وهشام عباس يقدمون العزاء في علاء عبد الخالق

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
09:30 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
عزاء علاء عبد الخالق

عزاء علاء عبد الخالق

حضر منذ قليل، الفنانون حميد الشاعري، هشام عباس، محمد منير، صلاح عبدالله، أحمد عصام ومحمد محيي، عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وكان أول الحضور لعزاء الفنان علاء عبد الخالق، الفنانة سيمون.

رحيل علاء عبد الخالق 

ورحل عن عالمنا الفنان علاء عبد الخالق أول أمس، عن عمر ناهز الـ65 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق، الثلاثاء الماضي، بعد صلاة الظهر، وحضر حميد الشاعري، سامح الصريطي، حسام حسني، والفنان محمد محي، إيهاب توفيق، ومني عبد الغني، حنان.

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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