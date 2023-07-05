مصطفى قمر يودع صديقه الراحل علاء عبد الخالق: «قلب أبيض وطيب»

نعى الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه على «إنستجرام»، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض.

ونشر «قمر» فيديو له وهو يغني إحدى أغاني علاء عبد الخالق، معلقا: «الله يرحمك يا علاء، هتوحشنا يا حبيبي، شكرا للناس اللي عملت الفيديو، ذكريات رائعة وأيام حلوة وقلب أبيض وطيب، ربنا يجعل مأواك الجنة».

وفاة علاء عبد الخالق

وغيب الموت نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي علاء عبد الخالق، إذ سيطرت حالة من الحزن على أصدقائه من الوسط الفني، أبرزهم حميد الشاعري، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».