«موريس»: حجزت شقتي في العاصمة الإدارية «أونلاين» وحي «R3» أفضل من الأحياء الأوروبية

مجدى موريس، صاحب شركة هندسية فى باريس، اختار أن يستقر فى العاصمة الإدارية الجديدة، كان من بين المواطنين الذين تسلّموا وحداتهم السكنية خلال وجودنا فى «العاصمة الجديدة»، ويقول «موريس» لـ«الوطن»، إنه حينما رأى بعينه التخطيط المدروس للعاصمة الإدارية الجديدة، وحينما علم بمخطط تحويلها إلى مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، استقر على أن يعيش بها.

ويضيف «موريس»: «كان بداخلى حافز كبير فى حجز وحدة سكنية لأصبح من سكان العاصمة الجديدة، لأنها تضاهى الدول الأوروبية وقد تتفوق عليها فى كثير من الأشياء، وآمنة تماماً وبها طرق واسعة ومساحات كافية بين العمارات وبعضها البعض، وكذلك أعمال اللاند اسكيب والمساحات الخضراء الممتازة التى تُعد بمثابة متنفس عمرانى ورئة للعاصمة».

وأشاد المواطن المستلم لشقته حديثاً بالعاصمة الجديدة، بعدم وجود الاختناق والتكدس المرورى، موضحاً أن من أفضل مميزات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية، عدم وجود تلاحم بين العمارات، بالإضافة إلا وجود جميع الخدمات، ويكفى عدم وجود الازدحام مثل القاهرة.

وتابع: «فضّلت أشترى فى العاصمة الإدارية عن الكومباوندات، لأن المستقبل هنا فى العاصمة، وكفاية أن الدولة هى اللى منفذاها تحت توجيهات وتعليمات الرئيس السيسى، أكيد مش هتكون حاجة أى كلام، كلنا عندنا ثقة فى العاصمة».

وأوضح أنه منذ علمه بالعاصمة فى 2016 جاء إليها وهى أرض فضاء صحراء خلال أيام إجازته من عمله فى باريس، التى يقضيها فى مصر، وكانت لديه الثقة الكاملة فى اكتمال بنائها، وأن المشروع سيُستكمل، وبالفعل هذا ما نراه الآن، فهى إنجاز حقيقى غير مسبوق على الأراضى المصرية. وواصل قائلاً: «أول ما رجعت شغلى فى باريس، قُلت أنا لازم أشترى وحدة سكنية فى العاصمة، والحقيقة موفرين ميزة أول مرة أشوفها فى مصر، وهى الحجز والدفع عن طريق الإنترنت، ميزة وفرت علىّ الكثير من الجهد والوقت، ولا أعمل توكيل لحد ولا حاجة». وفى حالة كاملة من الرضا أكد أنه قادم لحجز مطعم فى العاصمة من أجل استثمار أمواله فى المدينة.