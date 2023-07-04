«الأوقاف» تهنئ موظفيها بالانتقال إلى العاصمة الإدارية: يوم لن ينسى

استقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في أول يوم عمل بعد الانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

بداية عمل الوزارة في مقرها بالعاصمة الجديدة

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا بقيادات الأوقاف في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هنأ فيه العاملين في الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، وبالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: «بدأنا اليوم عملنا الرسمي كاملًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى في تاريخ الأوقاف، وهو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة».

أهمية العمل الجاد

وأكد وزير الأوقاف، أهمية التحلي بروح العمل الجاد والإنجاز والإتقان وبذل أقصى الجهد، والعمل بنظام المبادأة والمبادرة والتطوير المستمر، والمتابعة الدورية، مشددا على أهمية مراعاة التسلسل الإداري والقيادي والانضباط الوظيفي، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعًا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول.