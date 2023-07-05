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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «العاصمة الإدارية» حياة تليق بمستقبل مصر

كتب:

محمد عزالدين
08:59 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «العاصمة الإدارية» حياة تليق بمستقبل مصر

- الوزارات تبدأ العمل من الحي الحكومي.. والمستثمرون ورجال الأعمال يتسلمون مواقعهم.. والسكان: الواقع فاق كل التوقعات

الصفحة الثانية

- عنوانى فى البطاقة: العاصمة الجديدة

- «الوطن» ترصد مظاهر الحياة.. وتتحدث إلى سكانها الذين اختاروا العيش فى العاصمة

- «شوقى»: «ماكنتش متخيل إن مصر هتوصل للمستوى ده»

- «عبدالمطلب»: «الإسكان» تتأكد من رضا المواطن عن «التشطيب» 

- مهندس استشارى: «أسهل إجراءات شفتها فى جهاز العاصمة.. والخدمات اللى هنا مش موجودة فى مكان تانى»

- «الشربينى»: مكتب بريد ومركز خدمات تكنولوجية لسكان R3

- «موريس»: حجزت شقتى «أونلاين» وحى «R3» أفضل من الأحياء الأوروبية

- «إسراء»: أنهينا الإجراءات بلا «أوراق»

الصفحة الثالثة

- «العاصمة الجديدة» حياة تليق بمستقبل مصر

- الحلم يتحول إلى واقع.. والمدينة العالمية تتسع لأكثر من 6 ملايين نسمة

الصفحة الرابعة

- الحياة تبدأ بـ«الموظفين»

- مدينة ذكية وإصلاح إدارى.. وحوافز وتأهيل للمنتقلين

- تنفيذ 20 ألف وحدة «متشطبة» لتسكين الموظفين بالتقسيط

- الشقة 3 غرف وصالة و2 بلكونة وممنوع التصرّف فيها لمدة 7 سنوات.. والأسعار أقل من عقارات محافظتى القاهرة والجيزة

- أسطول سيارات لنقل الموظفين من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل

- المدينة الرياضية: 50% خصومات للاشتراك وإقامة الفعاليات واكتشاف الموهوبين

الصفحة الخامسة

- الجهاز الإدارى للدولة يتحدث بـ«الرقمنة»

- الحى الحكومى يودع «عهد الورق».. «مُميكن»

- «إيمان»: الرقمنة تقلل من نسبة الخطأ أثناء أداء المهام.. و«نرمين»: الاختلاف فى العاصمة الإدارية هو التعامل إلكترونياً وليس ورقياً

- المركز التكنولوجى: أجهزة حديثة و«نت سريع» لتقديم الخدمات للمواطنين

- «كمال»: العمل فى العاصمة «توب» والميكنة اختصرت الوقت والجهد.. و«أحمد»: نعمل فى مدينة ذكية تُسهِّل جميع الخدمات

- منظومة النظافة: سيارات إلكترونية لجمع القمامة وتفريغ الصناديق

- «شعبان»: الدولة وفّرت لنا سُبل الراحة.. و«محمد»:  تجهيزات الوحدات السكنية حديثة لتسهيل مهامنا

الصفحة السادسة

- عاصمة لـ«الاقتصاد» وإدارة لـ«الاستثمار»

- الدولة تتحرك بقوة لجذب المستثمرين والتحول إلى الاقتصاد الأخضر

- قِبلة مقرات وفروع كبرى الشركات العالمية

- «مرسيدس» و«إتش آند إم» تدرسان إقامة مقرات إقليمية فى مناطق «داون تاون» و«الثرى دى» و«منطقة الأعمال المركزية»

- خبراء اقتصاد: عزّزت ثقة المستثمرين الأجانب فى الدولة المصرية

- «شعيب»: المشروع واجهة للدولة.. وأسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعود بشكل إيجابى على الاقتصاد

- «البنا»: المدينة الذكية أسهمت فى التخلص من البيروقراطية وإبعاد أى شبهة فساد وزيادة الإنتاج

الصفحة السابعة

- «الاقتصاد الأخضر» محور رئيسى يلبى توصيات «COP27»

- منظومة إنارة الطرق الأفضل عالمياً باستخدام أعمدة «الهاى ماست» العاملة بالطاقة الشمسية وكشافات الليد قوية التركيز

- تخصيص 40% من شبكة الطرق للمشاة والدراجات وتراكات للجرى لاعتماد النقل النظيف

- استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة

- العمل على تخفيف الازدحام المرورى وارتفاع مستويات التلوث وزيادة وقت التنقل

- رئيس شركة «العاصمة»: ننفذ خطة تسويقية بالداخل والخارج

- «راشد»: قرار إنشاء العاصمة الجديدة والتوسع شرقاً جعل مصر محط أنظار المستثمرين.. و«كيلانى»: نقطة تمركز اقتصادية توفر حوافز جاذبة

- استراتيجيون: اقتصادها يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة فى «الجمهورية الجديدة»

الصفحة الثامنة

- مستقبل مصر لن تراه إلا هنا

- معالم الجمهورية الجديدة

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