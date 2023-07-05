اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «العاصمة الإدارية» حياة تليق بمستقبل مصر
كتب:
محمد عزالدين
08:59 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «العاصمة الإدارية» حياة تليق بمستقبل مصر
- الوزارات تبدأ العمل من الحي الحكومي.. والمستثمرون ورجال الأعمال يتسلمون مواقعهم.. والسكان: الواقع فاق كل التوقعات
الصفحة الثانية
- عنوانى فى البطاقة: العاصمة الجديدة
- «الوطن» ترصد مظاهر الحياة.. وتتحدث إلى سكانها الذين اختاروا العيش فى العاصمة
- «شوقى»: «ماكنتش متخيل إن مصر هتوصل للمستوى ده»
- «عبدالمطلب»: «الإسكان» تتأكد من رضا المواطن عن «التشطيب»
- مهندس استشارى: «أسهل إجراءات شفتها فى جهاز العاصمة.. والخدمات اللى هنا مش موجودة فى مكان تانى»
- «الشربينى»: مكتب بريد ومركز خدمات تكنولوجية لسكان R3
- «موريس»: حجزت شقتى «أونلاين» وحى «R3» أفضل من الأحياء الأوروبية
- «إسراء»: أنهينا الإجراءات بلا «أوراق»
الصفحة الثالثة
- «العاصمة الجديدة» حياة تليق بمستقبل مصر
- الحلم يتحول إلى واقع.. والمدينة العالمية تتسع لأكثر من 6 ملايين نسمة
الصفحة الرابعة
- الحياة تبدأ بـ«الموظفين»
- مدينة ذكية وإصلاح إدارى.. وحوافز وتأهيل للمنتقلين
- تنفيذ 20 ألف وحدة «متشطبة» لتسكين الموظفين بالتقسيط
- الشقة 3 غرف وصالة و2 بلكونة وممنوع التصرّف فيها لمدة 7 سنوات.. والأسعار أقل من عقارات محافظتى القاهرة والجيزة
- أسطول سيارات لنقل الموظفين من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل
- المدينة الرياضية: 50% خصومات للاشتراك وإقامة الفعاليات واكتشاف الموهوبين
الصفحة الخامسة
- الجهاز الإدارى للدولة يتحدث بـ«الرقمنة»
- الحى الحكومى يودع «عهد الورق».. «مُميكن»
- «إيمان»: الرقمنة تقلل من نسبة الخطأ أثناء أداء المهام.. و«نرمين»: الاختلاف فى العاصمة الإدارية هو التعامل إلكترونياً وليس ورقياً
- المركز التكنولوجى: أجهزة حديثة و«نت سريع» لتقديم الخدمات للمواطنين
- «كمال»: العمل فى العاصمة «توب» والميكنة اختصرت الوقت والجهد.. و«أحمد»: نعمل فى مدينة ذكية تُسهِّل جميع الخدمات
- منظومة النظافة: سيارات إلكترونية لجمع القمامة وتفريغ الصناديق
- «شعبان»: الدولة وفّرت لنا سُبل الراحة.. و«محمد»: تجهيزات الوحدات السكنية حديثة لتسهيل مهامنا
الصفحة السادسة
- عاصمة لـ«الاقتصاد» وإدارة لـ«الاستثمار»
- الدولة تتحرك بقوة لجذب المستثمرين والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
- قِبلة مقرات وفروع كبرى الشركات العالمية
- «مرسيدس» و«إتش آند إم» تدرسان إقامة مقرات إقليمية فى مناطق «داون تاون» و«الثرى دى» و«منطقة الأعمال المركزية»
- خبراء اقتصاد: عزّزت ثقة المستثمرين الأجانب فى الدولة المصرية
- «شعيب»: المشروع واجهة للدولة.. وأسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعود بشكل إيجابى على الاقتصاد
- «البنا»: المدينة الذكية أسهمت فى التخلص من البيروقراطية وإبعاد أى شبهة فساد وزيادة الإنتاج
الصفحة السابعة
- «الاقتصاد الأخضر» محور رئيسى يلبى توصيات «COP27»
- منظومة إنارة الطرق الأفضل عالمياً باستخدام أعمدة «الهاى ماست» العاملة بالطاقة الشمسية وكشافات الليد قوية التركيز
- تخصيص 40% من شبكة الطرق للمشاة والدراجات وتراكات للجرى لاعتماد النقل النظيف
- استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة
- العمل على تخفيف الازدحام المرورى وارتفاع مستويات التلوث وزيادة وقت التنقل
- رئيس شركة «العاصمة»: ننفذ خطة تسويقية بالداخل والخارج
- «راشد»: قرار إنشاء العاصمة الجديدة والتوسع شرقاً جعل مصر محط أنظار المستثمرين.. و«كيلانى»: نقطة تمركز اقتصادية توفر حوافز جاذبة
- استراتيجيون: اقتصادها يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة فى «الجمهورية الجديدة»
الصفحة الثامنة
- مستقبل مصر لن تراه إلا هنا
- معالم الجمهورية الجديدة