اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «العاصمة الإدارية» حياة تليق بمستقبل مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «العاصمة الإدارية» حياة تليق بمستقبل مصر

- الوزارات تبدأ العمل من الحي الحكومي.. والمستثمرون ورجال الأعمال يتسلمون مواقعهم.. والسكان: الواقع فاق كل التوقعات

الصفحة الثانية

- عنوانى فى البطاقة: العاصمة الجديدة

- «الوطن» ترصد مظاهر الحياة.. وتتحدث إلى سكانها الذين اختاروا العيش فى العاصمة

- «شوقى»: «ماكنتش متخيل إن مصر هتوصل للمستوى ده»

- «عبدالمطلب»: «الإسكان» تتأكد من رضا المواطن عن «التشطيب»

- مهندس استشارى: «أسهل إجراءات شفتها فى جهاز العاصمة.. والخدمات اللى هنا مش موجودة فى مكان تانى»

- «الشربينى»: مكتب بريد ومركز خدمات تكنولوجية لسكان R3

- «موريس»: حجزت شقتى «أونلاين» وحى «R3» أفضل من الأحياء الأوروبية

- «إسراء»: أنهينا الإجراءات بلا «أوراق»

الصفحة الثالثة

- «العاصمة الجديدة» حياة تليق بمستقبل مصر

- الحلم يتحول إلى واقع.. والمدينة العالمية تتسع لأكثر من 6 ملايين نسمة

الصفحة الرابعة

- الحياة تبدأ بـ«الموظفين»

- مدينة ذكية وإصلاح إدارى.. وحوافز وتأهيل للمنتقلين

- تنفيذ 20 ألف وحدة «متشطبة» لتسكين الموظفين بالتقسيط

- الشقة 3 غرف وصالة و2 بلكونة وممنوع التصرّف فيها لمدة 7 سنوات.. والأسعار أقل من عقارات محافظتى القاهرة والجيزة

- أسطول سيارات لنقل الموظفين من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل

- المدينة الرياضية: 50% خصومات للاشتراك وإقامة الفعاليات واكتشاف الموهوبين

الصفحة الخامسة

- الجهاز الإدارى للدولة يتحدث بـ«الرقمنة»

- الحى الحكومى يودع «عهد الورق».. «مُميكن»

- «إيمان»: الرقمنة تقلل من نسبة الخطأ أثناء أداء المهام.. و«نرمين»: الاختلاف فى العاصمة الإدارية هو التعامل إلكترونياً وليس ورقياً

- المركز التكنولوجى: أجهزة حديثة و«نت سريع» لتقديم الخدمات للمواطنين

- «كمال»: العمل فى العاصمة «توب» والميكنة اختصرت الوقت والجهد.. و«أحمد»: نعمل فى مدينة ذكية تُسهِّل جميع الخدمات

- منظومة النظافة: سيارات إلكترونية لجمع القمامة وتفريغ الصناديق

- «شعبان»: الدولة وفّرت لنا سُبل الراحة.. و«محمد»: تجهيزات الوحدات السكنية حديثة لتسهيل مهامنا

الصفحة السادسة

- عاصمة لـ«الاقتصاد» وإدارة لـ«الاستثمار»

- الدولة تتحرك بقوة لجذب المستثمرين والتحول إلى الاقتصاد الأخضر

- قِبلة مقرات وفروع كبرى الشركات العالمية

- «مرسيدس» و«إتش آند إم» تدرسان إقامة مقرات إقليمية فى مناطق «داون تاون» و«الثرى دى» و«منطقة الأعمال المركزية»

- خبراء اقتصاد: عزّزت ثقة المستثمرين الأجانب فى الدولة المصرية

- «شعيب»: المشروع واجهة للدولة.. وأسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعود بشكل إيجابى على الاقتصاد

- «البنا»: المدينة الذكية أسهمت فى التخلص من البيروقراطية وإبعاد أى شبهة فساد وزيادة الإنتاج

الصفحة السابعة

- «الاقتصاد الأخضر» محور رئيسى يلبى توصيات «COP27»

- منظومة إنارة الطرق الأفضل عالمياً باستخدام أعمدة «الهاى ماست» العاملة بالطاقة الشمسية وكشافات الليد قوية التركيز

- تخصيص 40% من شبكة الطرق للمشاة والدراجات وتراكات للجرى لاعتماد النقل النظيف

- استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة

- العمل على تخفيف الازدحام المرورى وارتفاع مستويات التلوث وزيادة وقت التنقل

- رئيس شركة «العاصمة»: ننفذ خطة تسويقية بالداخل والخارج

- «راشد»: قرار إنشاء العاصمة الجديدة والتوسع شرقاً جعل مصر محط أنظار المستثمرين.. و«كيلانى»: نقطة تمركز اقتصادية توفر حوافز جاذبة

- استراتيجيون: اقتصادها يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة فى «الجمهورية الجديدة»

الصفحة الثامنة

- مستقبل مصر لن تراه إلا هنا

- معالم الجمهورية الجديدة