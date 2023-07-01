العاصمة الإدارية.. طريق الوطن نحو المستقبل يبدأ بـ«المواصلات» (ملف خاص)

وضعت الدولة خطة مُحددة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وسائل النقل حاضرة بقوة فى هذه الخطة، وعلى أساس ذلك أعدت وسائل نقل جماعية صديقة للبيئة على أعلى مستوى لتقدم الخدمات للركاب، وفقاً للمواصفات العالمية، من ناحية التشغيل والصيانة، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الكهربائى الخفيف، الذى يتبادل الخدمة مع خطوط مترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور التبادلية.

«الوطن» ترصد جهود الدولة فى توفير وسائل مواصلات متميزة لانتقال المواظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجرت جولة فى القطار الكهربائى الخفيف، ورصدت آراء المواطنين والركاب حول الخدمة ومميزاتها، فضلاً عن دوره فى توفير أعلى معدلات الراحة لجمهور الركاب.

ونستعرض أماكن انتظار السيارات الخاصة، التى وفرتها الدولة مجانياً فى إطار حرصها على جذب أصحاب السيارات الخاصة لاستقلال وسائل النقل الجماعى الأخضر الصديقة للبيئة، وحرصت الدولة على تزويد هذه الأماكن بأجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وخريطة أوتوبيسات النقل من القاهرة الكبرى لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمر على 48 مساراً بإجمالى 367 أوتوبيساً و«مينى باص»، وخطة نقل الموظفين والمواطنين بين مختلف الأماكن فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعتمد بشكل رئيسى على وسائل النقل الجماعى الأخضر الصديقة للبيئة، والتى بإمكانها نقل أكبر عدد من الركاب فى أوقات مُحددة بدقة ودرجة أمان مرتفعة وأسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف وخطوط المترو وأسعار الاشتراكات، التى راعت فيها الدولة تحقيق البعد الاجتماعى، مُعلنة حزمة من التخفيضات للاشتراكات سواء الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية.