حبس المتهم بقتل شقيق زوج أخته 4 أيام على ذمة التحقيقات في البحيرة

قرر المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيق زوج أخته إثر خلافات أسرية.

قتل شاب في البحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوصول محمد جمال 21 سنة مقيم قرية بغداد التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى العام جثة هامدة، إثر تعدى آخرين عليه بسلاح أبيض، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شقيق المجنى عليه وأسرة القاتل نظرا وتعدى شقيق المجنى عليه على القاتل بالضرب، مما دفع القاتل إلى انتظار المجنى عليه أثناء مروره من أمام مركز شباب القرية وطعنه بواسطه سلاح أبيض الأمر الذي أدى إلى مصرعه.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة.

ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

وعلى الفور وجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بدر برئاسة المقدم عمر عرفات رئيس المباحث بسرعة ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد.

قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 12 عاماً كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما