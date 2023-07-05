حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الدقهلية 

خضع المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح بالدقهلية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مستريح الهواتف المحمولة

تلقى قسم شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من 8 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، يفيد بتضررهم من صاحب محل هواتف محمولة مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت إجمالي 2 مليون و239 ألف جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب والاحتيال

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم، أوضح المحامي أحمد علي أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».