حبس المتهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي؛ لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك عندما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة مزاولة مجرم لنشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطه، وبحوزته 2 كيلوجرام من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي، ومقص حديدي، وكمية من الأكياس المُعدة للتعبئة، وميزان حساس، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

ومن جانبه كشف المحامي محمود عبدالله، في تصريحات لـ«الوطن»، العقوبة المتوقعة علي المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث قال إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.