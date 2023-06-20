حميد الشاعري وهشام عباس يحييان حفل بطولة الدومينو والطاولة في العريش

في أجواء احتفالية ضمن فعاليات بطولة الدومينو والطاولة، المؤهلة لكأس العالم 2023، يحيي حميد الشاعري، وهشام عباس؛ الحفل الذي يقام في العريش مساء اليوم.

أغاني التسعينيات في الحفل

ويغني حميد الشاعري وهشام عباس عددا من أغاني التسعينات، إضافة لبعض الدويتوهات التي قدمها معا، كما يغني كل منهما منفردا عددا من أغانيه الخاصة.

وانطلقت اليوم في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لأول مرة بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء المحافظة.