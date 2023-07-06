مها أبو بكر: يجب التعامل مع مشكلة الولاية من الجذور

قالت المحامية مها أبو بكر، إنّه في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى تحريك قضية إثبات نسب من أجل إلزام مصلحة الأحوال المدنية بإصدار شهادة ميلاد للطفل حتى لا يكون ساقط قيد، إذ يجب أن يقيد في الأحوال المدنية في مدة بسيطة منذ ميلاده، وعندما تفوت هذه المدة يتم رفع هذه الدعوى.

المجلس القومي للمرأة

وأضافت «أبو بكر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور: «وفي مثل هذه الحالات يتم اللجوء للمجلس القومي للمرأة ويتم رفع الدعوى مجانا، يجب التعامل مع هذه المشكلة من الجذور، ولماذا الانتظار حتى وفاة الزوج حتى نقول إن للأم الحق في متابعة أحوال الأطفال؟».

شهادة ميلاد

وتابعت المحامية: «لماذا لا تتمكن الأم من إصدار شهادة ميلاد مثل الأب؟ هذا الأمر ليس ضد الشرع أو ضد الدين أو ضد المنطق، ويجب أن نعدل مسألة الولاية على النفس والمال».