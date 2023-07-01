عضو «القومي للمرأة»: نعيش عصرنا الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وكل امرأة مصرية تشعر بهذا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن كل خطابات الرئيس السيسي تتحدث عن وجود وحق المرأة وتمكينها في المجتمع المصري.

قرارات سياسية ونضال

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه توجد قرارات سياسية ونضال سياسي لتواجد المرأة على أرض الواقع، موضحة أن المرأة المصرية موجودة في الشوارع في أي استحقاقات انتخابية، فضلا عن أنها شريك فاعل في المجتمع المصري وظهر ذلك في ثورة 30 يونيو أمام الجميع.

المرأة الداعم الأول للأسرة

وتطرقت عضو المجلس القومي للمرأة للحديث عن المرأة في القرى والأرياف، قائلة إن المرأة المستفيد الأول من مبادرة حياة كريمة، إذ أنها المرأة الداعم الأول للأسرة، وبالتالي وضع الخدمات من صرف صحي، وغاز طبيعي، والبنية التحتية وغيرها تصب في صالح المرأة، ومن ثم الأسرة المصرية.