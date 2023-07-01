عضو «القومي للمرأة»: تقدمنا الصفوف في ثورة 30 يونيو لإنقاذ مصر

أكدت نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة هي صمام أمان الوطن وكانت في الصفوف الأولى بثورة 30 يونيو.

وقالت نسرين البغدادي في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «المرأة المصرية استحقت الدعم السياسي لتمكينها في مختلف المجالات».

استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

وأضافت نسرين البغدادي: «لدينا استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة».

حماية المرأة من العنف

وأكملت نسرين البغدادي: «يتم العمل على حماية المرأة من العنف الذي قد يمارس ضدها في المجتمع، والمرأة تسعى دائما للتغلب على أي أزمة كي يتم الوصول إلى بر الأمان، وهذا ما رأيناه في ثورة 30 يونيو حيث شاركت المرأة المصرية بقوة في الثورة لأنها استشعرت بالخطر على مستقبل الدولة المصرية».