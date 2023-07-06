تقرير يكشف بلاد المليونيرات حول العالم.. بينها دولتان عربيتان

كشف موقع World Of Statistics المختص بتقديم الإحصاءات المختلفة عن أكثر دولة في العالم بها مليونيرات وهي سويسرا التي تصل نسبة بها المليونيرات إلى 15.5%، فيما وصل عدد المليونيرات في العالم نحو 48 مليون مليونير، أغلبهم من حيث العدد في الولايات المتحدة، ويمثلون قرابة 10% من مليونيرات العالم، وفقاً لـ«World Population».

المراكز الثانية والثالثة

وجاءت في المركز الثاني مقاطعة هونج كونج بنسبة 15.3%، أما المركز الثالث والذي كان مفاجئة وهي الكويت التي يصل نسبة المليونيرات فيها 15%، ورابعا حلت سنغافورة بنسبة 12.7% من السكان مليونيرات، فيما كانت أستراليا، آخر دول يزيد فيها عدد المليونيرات عن 10% من السكان، وبالتحديد 11.2%.

الدولة الثانية عربيا في عدد المليونيرات

ووصلت نسبة المليونيرات في الولايات المتحدة الأمريكية 9.7% من السكان في الولايات المتحدة مليونيرات، بينما حلت قطر في المرتبة الـ 22 عالمياً، والثانية عربياً في القائمة، حيث يمثل المليونيرات 3% من عدد السكان.

أكثر مدن بها مليونيرات

وفي عام 2022 خرج تقرير يوضح أكثر مدن بها عدد من المليونيرات ففي المقدمة نيويورك بإجمالي 16207، وثانيا طوكيو بعدد المليونيرات 7613، ثم سان فرانسيسكو بعدد 13513 ، ثم مدينة لندن بعدد 9616 ، ثم سنغافورة بعدد المليونيرات 8376 ثم مدينة لوس أنجلوس بعدد8938 المليونيرات، ثم مدينة شيكاغو 7740 مليونير ثم مدينة هيوستن بعدد 6904 مليونير ثم مدينة بكين بعدد6633 مليونير ثم مدينة شنغهاي بعدد 6530 مليونيرا.