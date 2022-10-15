مدحت صالح يكشف قصة أغنية «المليونيرات»: نجاحها بدأ في المسرح

حلَّ الفنان مدحت صالح ضيفًا على برنامج «أنغام»، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، مساء اليوم الجمعة، ليتحدث عن العديد من المحطات المهمة في مسيرته الغنائية، وكواليس أشهر أغنياته.

تجربته في الإنتاج

وأوضح صالح أن تجربته في الإنتاج ساعدته على إجادة التعبير عن نفسه، حيث بدأ الإنتاج لنفسه منذ ألبوم «السهرة تحلى»، والذي كان قد قدّم قبله 3 ألبومات مع إحدى الشركات، مضيفا: «3 ألبومات من إنتاج الشركة اللي تبنتني ووقفت جنبي، ولأني في البدايات فكانوا بيختاروا لي الأغنيات الجميلة من وجهة نظرهم.. بس في النهاية هي مش رؤيتي لذلك قررت أنتج لنفسي وعملت السهرة تحلى.. وبقيت أنا اللي بقرر وبسوق لنفسي».

وتابع: «لما ألبوم (السهرة تحلى) نجح الشركة اللي بتوزع لي بقوا هما اللي عاوزين ينتجوا لي فعملت معاهم حوالي 5 ألبومات وبعدين رجعت أنتج لنفسي ثم رجعت الشركة تاني وهكذا.. فضلت رايح جاي، لكن في المجمل أنتجت لنفسي شغل أكتر من اللي كل الشركات مجتمعة أنتجتهولي.. يعني أنا معنديش مشكلة إن حد ينتج لكن لقيت الحكاية هواية جميلة إن الواحد يختار براحته».

أغنية المليونيرات

وفيما يتعلق بأغنيته الشهيرة «المليونيرات»، أشار مدحت صالح إلى أنها أغنية ضمن عمل مسرحي اسمه «المهر» قدمه مع النجوم توفيق عبد الحميد وعلاء ولي الدين وسلوى خطاب ومحمد الصاوي، وكان يجسد شخصية شاب اسمه «حامد»، يكافح ويسافر لإحدى الدول لأجل مهر حبيبته، وهناك يقابل عنترة بن شداد الشخصية التاريخية الشهيرة فيراه ذليلا ومستعبدا لأجل المهر، فيقرر ألا يكون مثله ويعود لبلده الذي يشتاق إليه أيا كانت ظروفه.

وأضاف صالح أنه أضاف الأغنية للمسرحية بعد الاستقرار على كل أغاني العرض، وأصر على وجودها فيه، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا في المسرحية، فقرر تقديمها في كليب من إنتاجه.

على صعيد آخر، وجَّه الفنان مدحت صالح نصيحة للمطربين الشباب الجدد، قائلا: «لازم تصدق نفسك ولازم تصدق حقيقتك.. شوف حقيقتك إيه، لأن مش بالضرورة اللي ينجح مع فلان ينجح معاك، مهياش قواعد محددة فقط.. مفيش حاجة اسمها المفروض تعمل كذا، لأن المفروض ده أنا كمطرب اللي هحسه وهقدمه للناس وهتحاسب عليه سواء حلو أو وحش».