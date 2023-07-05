فتح باب التقديم للقبول في مدارس التمريض بالبحيرة.. الشروط والمواعيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة في بيان صادر لها قبل قليل، عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس التمريض على مستوى المحافظة.

التقديم في مدارس التمريض بالبحيرة

وأوضح البيان أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الرابع من يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، على أن يكون سحب الملف من أقرب مدرسة تمريض للطالب.

وأشار البيان بأن التقديم فى مدرسة التمريض المقرر للطالب التقدم لها، ويتم تقديم صور من الأوراق المطلوبة، وعند القبول يتم تقديم الأصل، طبقا للشروط الموضحة المرفقة في البيان.

كانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اعتمدت تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2023 /2024، بحد أدنى 238 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

اعتماد تنسيق مدارس البحيرة

واعتمدت نائب المحافظ، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024، بحد أدنى 230 درجة للثانوي الفندقي، مشيرة أن تنسيق الصناعي 190 درجة و 170 درجة الثانوي التجاري و150 للزراعي.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حالياً تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالب بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة

وأوضح أن درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 238 درجة حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية.