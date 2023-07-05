«حياة كريمة» تحقق طفرة في قرى البحيرة.. تعليم وصحة وخدمات

شهد الريف المصري تطورات كبيرة بسبب المشاريع التي تعمل على إنشائها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنها محافظة البحيرة، حيث استفاد 3.5 مليون مواطن مصري من مشاريع المبادرة المنتشرة في كل قرى البحيرة.

تطوير قطاع الصحة بالفيوم

وحرصت «حياة كريمة» على أن تغطي مشاريعها كل القطاعات المختلفة، وفي قطاع الصحة، بلغ عدد المشاريع التي نفذتها المبادرة 173 مشروعا في القطاع الطبي، تضمّن رفع كفاءة 50 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء 123 وحدة صحية من أجل خدمة الأهالي الأكثر احتياجا، فضلا عن الانتهاء من 65 وحدة منهم، وجار العمل على تنفيذ 108 مشاريع، أما عن نسب التنفيذ فتتراوح بين 80 - 94%، ولم تغفل المبادرة نقاط الإسعاف، فتم إنشاء 55 وحدة إسعاف، منهم 38 وحدة جديدة، ورفع كفائة 18، بنسبة تنفيذ تتراوح بين 60 - 89%.

أما عن الخدمات، فحرصت المبادرة بإنشاء مجمعات حكومية ومجمعات زراعية، الحكومية وصلت عددهم إلى 42 مجمعا، جرى الانتهاء منها جميعا، أما الزراعية فوصل عددهم لـ43 مجمعا، وجرى الانتهاء منها جميعا أيضا، واهتمت «حياة كريمة» بقطاع التعليم، حيث وصل إجمالي مشاريعها في هذا القطاع إلى 290 مدرسة.

إنشاء وتطوير المدارس

وأنشأت «حياة كريمة» 173 مدرسة جديدة، أما عن المدارس القديمة، فعملت على تطويرها، حيث وصل عدد ما تم تطويره وصيانته إلى 117 مدرسة، وتم الانتهاء منهم جميعا.

وبعيدا عن التعليم، أولت المبادرة الرئاسية اهتماما بتوفير الخدمات اللازمة للأهالي في قرى البحيرة، حيث وفرت 26 نقطة شرطية بالمحافظة، وانتهت من إنشاء عدد من أبراج المحمول، وصل إجمالي عددهم إلى 267 برجا، جرى الانتهاء من 147 منها، إضافة إلى مكاتب البريد التي وصل عددها إلى 66 مكتبا، وجرى الانتهاء من تنفيذ 47 منها.