«التعليم» تعلن بدء التقديم لمدارس المتفوقين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حتى 25 يوليو الجاري، مؤكدة أنه سيجري الإعلان عن الشروط في جميع مدارس المرحلة الإعدادية، مع إجراء اختبارات القبول بدءا من 12 أغسطس، ولمدة 3 أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيكون لمدارس 6 أكتوبر بنين في الجيزة، و6 أكتوبر المشتركة في الحي 11، والمعادي بنات في القاهرة، والقاهرة الجديدة المشتركة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، وسرس الليان في المنوفية، ومدينة السادات، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج.