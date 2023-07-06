«التعليم» تعلن بدء التقديم لمدارس المتفوقين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
كتب:
أميرة فكري
08:54 ص | الخميس 06 يوليو 2023
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حتى 25 يوليو الجاري، مؤكدة أنه سيجري الإعلان عن الشروط في جميع مدارس المرحلة الإعدادية، مع إجراء اختبارات القبول بدءا من 12 أغسطس، ولمدة 3 أيام.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيكون لمدارس 6 أكتوبر بنين في الجيزة، و6 أكتوبر المشتركة في الحي 11، والمعادي بنات في القاهرة، والقاهرة الجديدة المشتركة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، وسرس الليان في المنوفية، ومدينة السادات، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج.