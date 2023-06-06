مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ..تفاصيل الدراسة وشروط القبول

شروط القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ونظام الدراسة والتقييم والمناهج الدراسية، من الأسئلة الشائعة بين أولياء الأمور والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العام الحالي 2022-2023، للالتحاق بها للعام الدراسي المقبل.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تستهدف الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي والتصميم والإبداع، إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي.

شروط القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية وفقاً لقرار الوزاري رقم 382 في مادته الثانية:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتامين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يجتاز اختبار التفكير الأبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

نظام التقييم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وفيما يخص بنظام التقييم للطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أكدت وزارة التعليم، أن التقييم المستمر يجرى للطلاب أسبوعيا وشهري في كل مادة دراسية من خلال منظومة تقويم تعتمد المعايير التالية:

أولًا: اختبار ذو مواصفات خاصة 30%.

ثانيا: قياس مهارات التعلم التي يكتسبها طلاب (Stem) وتقييم المشروعات 60%.

ثالثا: أداء الطلاب أثناء العام الدراسي 10%.

ويلزم الطالب لتحقيق النجاح في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة الحصول على 60% من الدرجة النهائية.

مناهج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- تعتمد المناهج على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge.

- ترتبط المناهج بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.

- تعتمد المناهج طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة..

- ينفذ الطلاب مشروع في كل فصل دراسي يتناول عددا من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة في المشروعات يتعلم من خلالها الطلاب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية.