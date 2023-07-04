وزير التعليم يشيد بطلاب مدارس STEM: «نموذج يحتذى به»

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الجولة التفقدية، بتفقد سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة، خلال أداء لجنة الطالبات امتحان مادة مقاييس المفاهيم الجيولوجيا، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

عدم الكتابة في كراسة الأسئلة

وشدد الوزير، على عدم الكتابة في كراسة الأسئلة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وتركيز الطلاب على تظليل الإجابة فى البابل شيت مباشرة.

كما تفقد الوزير لجنة للطلاب خلال امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الرياضة التطبيقية»، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وأشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، مضيفا أن الوزارة تبذل كل الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجان مدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، خلال تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبي اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب خلال دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

مراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالبا، من بينهم 1153 طالبا بالشعبة الأدبية و1603 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 13 لجنة سير على مستوى المحافظة.