كفر الشيخ: 76 لجنة تسلمت أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تؤكد انتظام عمل مركز توزيع الأسئلة، وصول صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، إلى اللجان قبل الساعة التاسعة صباحاً، دون أي مشاكل، لافتة لجاهزية المدارس التي توجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة عامة بنطاق المحافظة.

نقل صناديق أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى للجان

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه جرى نقل صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، في حراسة أمنية مشددة إلى جميع اللجان دون أي مشاكل، وجرى تكثيف حملات التطهير والتعقيم داخل اللجان قبل بدء الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان من الخارج.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

يذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفا و99 طالباً وطالبة، جرى توزيعهم على 76 لجنة عامة، في نطاق 12 إدارة تعليمية.