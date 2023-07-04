موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف المواد المتبقية للشعبتين

اقترب موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي بدأ يوم 12 يونيو الماضي، ورقيا في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة الكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني.

نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية المواد المتبقية قبل نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، كما يلي.

المواد المتبقية من امتحانات الثانوية العامة 2023

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

المواد المتبقية امتحانات الثانوية العامة 2023 شعبة العلمي

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

أدى طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.