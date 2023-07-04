رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الاستاتيكا 2023: «محتاج وقت طويل»

انتهى طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي من أداء امتحان الاستاتيكا في اللجان ورقيا بـ«بابل شيت» بجميع المحافظات، بنسبة 85% أسئلة موضوعية و15% أسئلة مقالية بنظام «أوبن بوك»، ورصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة والذي أكدوا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة المقالية الصعبة والتي تحتاج إلى التفكير والوقت غير كافي لحل الامتحان.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الاستاتيكا 2023

وقال أحمد محمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الاستاتيكا في مستوى الفوق متوسط، وأن هناك بعض الأسئلة الصعبة، والامتحان جاء طويل جدا غير متكافئ مع الوقت المحدد.

وأضاف آخر أنَّ الامتحان كان في المتناول، وجاءت أغلب أسئلته من المفاهيم، بينما قال صديقه إن وقت امتحان الاستاتيكا كان كافيا للحل، ولم يشعر أي منهم بمشكلة في الإجابة بسبب الوقت، رغم كونه ساعتين فقط.

ووافقهما في الرأي هشام هاني، الذي قال إن امتحان الاستاتيكا في المجمل تمكن الأغلبية من حله، بينما قال «كيرلس» إنَّ الامتحان لن يضمن للطالب الدرجة النهائية، لكنه لا يشعره أنه أخفق بالمادة، فقط احتاج إلى تركيز وسرعة إجابة لمن تدرب على الحل مسبقًا.

بينما على الجهة الأخرى، رأى بعض الطلاب أن الامتحان لم يكن سهلا، مثل محمود جلال، الذي أوضح أن الامتحان احتوى على نقاط غاية في الصعوبة، وبه بعض الألغاز و«التركّات» التي تأخذ وقتا طويلا في الحل ما يؤثر على وقت الإجابة.

واختلف أيضًا «معتصم» على سهولة الامتحان، قائلًا إن هناك أسئلة احتادجت وقتا أطول، وبعض الأسئلة رآها لأول مرة، وأن وجهة نظره الامتحان في مستوى الطالب المتفوق، وليس المتوسط، بينما شرح «طارق» بعض الأسئلة التي صعب عيله حلها، قائلا: «سيبت أسئلة بعض تفكيروخوف الوقت يضيع مني لما خلصت ورجعلتها، مالحقتش أكمل والوقت كان خلص».

ومن جهة أخرى، رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم في الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، التي أداها طلاب الصف الثالث الثانوي لشعبة علمي رياضة، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم.

شكوى من صعوبة الأسئلة المقالية

وقالت إنَّ هناك تباين في الآراء، ولكن أغلب الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا أن الأمتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن يحتاج وقت أطول للإجابة والمراجعة، كما أن هناك شكوى من صعوبة الأسئلة المقالية.

وأضافت أن هناك مطالب لطلاب شعبة علمي رياضة بضرورة النظر في زيادة الوقت المخصص لامتحانات الرياضيات، خصوصا أن النظام الجديد يحتاج ذلك فالأسئلة تحتاج تفكير وتركيز.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات الثلاثاء 4 يوليو الحالي، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية، في فرع الاستاتيكا، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا اليوم، أما الفرع الثاني للمادة وهى الديناميكا، إذ يؤدي الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الحالي.