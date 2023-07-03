عدد أسئلة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023.. اعرف المواصفات

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عدد أسئلة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023، وفق المواصفات الفنية، وأعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان بها غدا، بحسب الجداول المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم.

عدد أسئلة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- عدد الأسئلة بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

-عدد الأسئلة المقالية بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليين.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية «الرياضيات» سيؤدون يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا» لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية» لشعبة الرياضيات.

بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى» فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية» فترة ثانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجددا، على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.