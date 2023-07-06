رئيس أذربيجان: سنظل ندعم الفلسطينيين في المحافل الدولية لحين استقلال دولتهم

أكد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أن بلاده تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، حتى تحصل دولة فلسطين على استقلالها على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الرئيس الأذري لدى لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش أعمال اجتماع المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، على استمرار بلاده في توفير الدعم الممكن لدولة فلسطين في المجالات كافة.

وطلب الرئيس علييف من الوزير المالكي، نقل تحياته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن الوكالة الفلسطينية «وفا».

ونقل «المالكي» إلى الرئيس الأذري تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقديم الشكر لأذربيجان على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنًا دعم الحكومة الأذرية لقطاع التعليم في فلسطين ودعم البنية التحتية التعليمية بشكل عام، مرحبا في الوقت ذاته بقرب افتتاح المكتب التمثيلي الأذري لدى دولة فلسطين في الأسابيع المقبلة.

وعرض «المالكي» آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة الحكومة الاحتلال الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، ليطلع الرئيس الأذري على تفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها، والجرائم التي يرتكبها بشكل يومي من قتل وتنكيل وتهجير للعائلات الفلسطينية من بيوتها، والتواطؤ مع المستوطنين المتطرفين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين المدنيين العزل، والإقدام على حرقها وتدمير الممتلك.