كيف راعى قانون العمل الجديد إجازة الوضع للعاملات؟.. برلمانية تجيب

يعتبر العمال مشروع قانون العمل الجديد روشتة علاجية لتحصين الحقوق والواجبات، وتهيئة أجواء إيجابية بين العاملين ومؤسساتهم، خاصة أن القانون يهتم بمبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الأجنبي والوطني، وتحفيز العاملين على بذل الكثير من الجهد لتعظيم الإنتاجية.

إجازة الوضع للموظفات في قانون العمل

حسم مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب، إجازة الوضع الخاصة بالعاملات.

وقالت النائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد يمنح العاملين العديد من المزايا الوظيفية.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع القانون يمنح الموظفة إجازة وضع مدتها 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية.

مميزات قانون العمل

وتتضمن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ عدة مميزات منها:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة.

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.