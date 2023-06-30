5 معلومات لا تعرفها عن مشروع قانون العمل الجديد

ينتظرمناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع بعد صياغة الحكومة لمواد مشروع القانون في شكلها النهائي في إطار يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل,

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ونظرا للملاحظات التي أبداها البعض حول مشروع القانون، حرصت الحكومة على إجراء تعديلات قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب

وترصد «الوطن»في هذا التقرير أبرز المعلومات حول مشروع قانون العمل الجديد

- هل يجوز نقل العامل من الأجر الشهري للعمال اليومية؟

يجيز مشروع قانون العمل لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، شريطة موافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

- هل يحصل العامل على مستحقاته حال إنهاء علاقة العمل؟

يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له حال إنهاء علاقة العمل لأي سبب في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويجب ألا يقل ما يحصل علىه العامل عن الحد الأدني للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

- كيف ينظم القانون ساعات العمل والراحة للعمال؟

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ويجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

الإجازة السنوية للعمال في القطاع الخاص

- كيف تحتسب مدة الإجازة السنوية للعمال؟

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

حقوق العامل في أداء الامتحانات الدراسية

- هل يجوز للعامل الحصول على إجازة لأداء الامتحانات؟

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، ويجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.