حالات تؤدي للفصل في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

ينتظر العاملون في القطاع الخاص من قانون العمل الجديد أن يحفظ لهم حقوقهم ويوفر لهم حياة آمنة ومستقرة من حيث تأمين صحي ملائم لهم ولأسرهم، إضافة إلى أجر عادل يحقق متطلباتهم المعيشية ونظير جهودهم التي تنصب لصالح جهة العمل العاملين بها وذلك بما ييسر مبدأ العدل والمساواة بين العاملين والمؤسسة.

ويعمل القانون الجديد على خلق علاقة جيدة بين طرفي علاقة العمل وربط الأجر بالإنتاج لبث الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع العاملين على زيادة إنتاجهم.

وحدد قانون العمل الجديد الخاص بالقطاع الخاص حالات تؤدي للفصل من الوظيفة.

حالات فصل موظف القطاع الخاص من عمله

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، الحالات التي تؤدي إلى الفصل في القطاع الخاص في قانون العمل الجديد..

- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

منافسة صاحب العمل

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.