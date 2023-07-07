مدحت صالح يحيي أولى حفلات مشروع الأساتذة بدار الأوبرا اليوم

يستعد الفنان مدحت صالح مساء اليوم الجمعة لانطلاق مشروعه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «الأساتذة» وذلك من خلال إقامة أول حفل غنائي منه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

صياغة التراث الموسيقي العربي بتوزيعات أوركسترالية جديدة

مشروع الأساتذة للفنان مدحت صالح يهدف الى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي بتوزيعات أوركسترالية جديدة دون أن يمث هذا بهويتها الخاصة تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا المصرية تحت قيادة رئيسها دكتور خالد داغر.

مشروع مدحت صالح

ونظمت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا كبيرا أعلنت من خلاله عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وحضره الفنان مدحت صالح ودكتور خالد داغر رئيس الأوبرا الذي أكد أن المشروع يهدف الى استقطاب الجمهور من كل أنحاء الوطن العربي وليس الجمهور المصري فقط ولذلك عمل مدحت صالح على استقطاب أسماء كبرى في الوطن العربي لتقديم أعماله بطريقة أوركسترالية.