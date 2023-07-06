ضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية في أسيوط

أعلن اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق، للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

وصول الدعم لمستحقيه

وأشار إلى اتخاذ الدولة عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، موجها رؤساء المراكز والأحياء بشن الحملات الرقابية اليومية الوقوف على مثل تلك المخالفات، متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

حملة تموينية بمركز البداري

وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط جرى تنفيذ حملة تموينية مشتركة مع إدارة تموين البدارى بمشاركة علاء الناظر نائب رئيس المركز وأيمن أحمد على مدير إدارة تموين البدارى ومسئولي الإشغالات ومباحث تموين تم خلالها ضبط تجميع 8 أجولة دقيق بلدى استخراج 82% دون وجة حق بقصد بيعها في السوق السوداء.