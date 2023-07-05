رئيس جامعة أسيوط يناقش تأهيل الكليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي

عقد مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة أسيوط اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، لاستعراض ومناقشة بعض الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، التي تخص تأهيل كليات الجامعة للاعتماد المؤسسي والبرامجي، وعرض برتوكولات التعاون التي أبرمها مركز تطوير التعليم مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتحسين وتطوير جودة العملية التعليمية بالكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عمر سيد خليل مدير المركز، وأعضاء المجلس وهم الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات و دعم اتخاذ القرار، والدكتور محمود عبد الناصر مدير وحدة إدارة المشروعات.

تطوير المناهج والبرامج الدراسية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بجهود مركز تطوير التعليم الجامعي لدعم وخدمة العملية التعليمية بالجامعة وتطوير المناهج والبرامج الدراسية والكوادر الجامعية، وتطبيق استراتيجيات الخاصة بالتقويم المستمر للأداء الجامعي في كل القطاعات في ضوء معايير الجودة الشاملة، مؤكداَ أن تطوير العنصر البشرى والاستفادة من الخبرات والكفاءات مع التحسين المستمر لجودة العملية التعليمية يسهم في رفع التصنيف الدولي والأكاديمي للجامعة على المستوى الإقليمي والعالمي.

مجال ضمان الجودة

وأكد الدكتور «المنشاوي» مواصلة الجامعة لخطواتها التي اتخذتها في مجال ضمان الجودة وتأهيل الكليات للاعتماد التي أثمرت عن اعتماد العديد من كليات وبرامج الجامعة، مؤكداً أن إدارة الجامعة حريصة على التزام كلياتها بتطبيق ومتابعة آخر المستجدات والتحديثات التي تصدرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والعمل على تطبيقها في كافة الكليات المؤهلة للاعتماد.

خدمة تعليمية متميزة

وأشار الدكتور عمر سيد خليل أن الاجتماع تضمن مقترح لتشكيل الجهاز الإداري لتأهيل وتقدم الجامعة للاعتماد، واستعراض التقرير الدورات التي تمت لدعم وتأهيل الكليات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمة تعليمية متميزة وفق ضوابط معايير الجودة والاعتماد الذي يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير أداءها وبرامجها الدراسية والعلمية والتدريبية في مختلف التخصصات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية المقدمة لكافة منتسبي جامعة أسيوط.