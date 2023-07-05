إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 13 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جراء الحادث، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 13 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين أنّ حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وقع بعد مدخل قصر الباسل/ اتجاه أسيوط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا من محافظة المنيا منهم:

طه محمد طه 35 سنة. انتصار محمد طه 25 سنة. حمزة طه محمد 12 سنة. دعاء عمر عبد العزيز 22 سنة. ولاء سلامة رمضان 25 سنة. سلامة رمضان.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما جرى نقل المصابين السبعة الآخرين إلى مستشفى الواسطى المركزي بواسطة سيارات إسعاف مرفق بني سويف.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.