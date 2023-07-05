رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسيوط.. اعرف درجتك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة أسيوط، يبحث عنها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي يمكن الحصول والاستعلام عن المجموع.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة أسيوط من المقرر إعلانها اليوم الأربعاء بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وكشف أسماء الأوائل بمختلف أنواع التعليم الفني سواء الصناعي والتجاري والفندقي، وبعدها يتيح الحصول علي النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات