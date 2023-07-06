تخصيص 10 آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج في الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، إن الاجتماع ناقشة الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الاستثمار بنطاق المحافظة، وبناء على ذلك جرى صدور حزمة من القرارات المهمة.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

الموافقة على تغيير النشاط للمشروعات الراغبة طبقًا للقوانين المنظمة وسداد المبالغ المقررة في هذا الشأن.

في حال طلب تملك الأرض يتم سداد القيمة طبقًا للأسعار الحالية التي تحددها الجهات المختصة.

الموافقة على تحويل النشاط من أفراد إلى شركات للراغبين شرط سداد 2000 جنيه عن كل فدان مشاركة مجتمعية.

تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، يتم تقسيمها إلى قطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، والبيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب.

إضافة 10% من إجمالي قيمة مبالغ المتأخرات للقائمين بالسداد؛ قيمة فوائد عن كل عام طبقًا لكتاب البنك المركزي.

المشروعات ️غير المستغلة أو التي جرى استغلال أجزاء منها فقط، يجرى التعامل على الأراضي الفضاء.