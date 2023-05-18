نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثانى 2023 .. محافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الوادي الجديد، سيكون في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، التي سيتم الإعلان عنها داخل المدارس بالمرحلة الابتدائية على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمسة والمنتشرة في شتى أنحاء مراكز المحافظة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الوادي الجديد

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً رصد درجات الطلاب بالصف الخامس الابتدائي ومراجعتها قبل ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في المحافظة، الأسبوع المقبل، فور اعتمادها من قبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ويتم الإعلان عنها داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمدن ومدارس القرى بمحافظة الوادي الجديد.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الوادي الجديد، سيتم تُسلمها في ذات اليوم الذي يتم اعتمادها من قبل محافظ الوادي الجديد، لجميع المدارس على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنّ الطلاب يستطيعون الحصول عليها، كلا حسب مدرسته، من خلال اسم الطالب أو الطالبة، أو برقم الجلوس.