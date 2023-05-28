رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الوادي الجديد.. ظهرت الآن

أعلنت محافظة الوادي الجديد رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 2023 الجديد، اليوم الأحد، تنشر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التي اعتمدها محافظ الوادي الجديد بنسبة نجاح 91.8 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد

وقال، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي له، إن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب بالشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد سجلت الحضور بنسبة عالية لتأدية الاختبارات النهائية للشهادة الإعدادية مع نسبة غياب بسيطة، وبلغ عددهم نحو 4577 طالب وطالبة، حيث أن فترة الامتحانات مرت دون تسجيل أي شكاوى على مستوى اللجان في المحافظة، مما يعكس النجاح والتنظيم الجيد للعملية الامتحانية.

رابط الاستعلام عن النتيجة 2023

تنتشر النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بكل سهولة فور اعتمادها من خلال زيارة رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من هنا، مع كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة بشكل صحيح، وإضافة اسم الطالب، الضغط على زر بحث.

وزير التربية والتعليم يهنأ الأولى على الشهادة الإعدادية هاتفياً

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 -2023 بنسبة نجاح بلغت 91.8 %، كما أجرى الوزير والمحافظ اتصالا هاتفيا، بتقديم التهنئة للطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب من مدرسة القلمون الإعدادية الحاصلة على المركز الأولى على مستوى المحافظة، في الشهادة الإعدادية 2023 متمنيًا لها دوام التفوق والنجاح معلنا عن منح الطالبة خط انترنت مجاني لمدة 3 سنوات، تقديراََ من الوزارة لتفوقها وتشجيع المتفوقين بكافة.