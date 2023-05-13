أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد بانطلاقه يوم الإثنين المقبل 15 مايو الجاري حتى يوم 21 من الشهر نفسه.

يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشددة بعد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد.

وتستعرض «الوطن»، وفي ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها حيث تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد الأيام التالية:

الإثنين 15 مايو

امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، وزمن الإجابة ساعتين ونصف.

الثلاثاء 16 مايو

امتحان مادة الجبر، وزمن الإجابة ساعتان.

الأربعاء 17 مايو

امتحان مادة لغة انجليزية، وزمن الإجابة ساعتان

الخميس 18 مايو

امتحان الهندسة، زمن الإجابة ساعتان.

امتحان مادة التربية الفنية، زمن الاجابة ساعتان.

السبت 20 مايو

امتحان مادة الدراسات، وزمن الإجابة ساعتان.

امتحان مادة كمبيوتر تعليمي للطلبة المنتظمين، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 21 مايو

امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعتان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز لـ«الوطن»، إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى من حيث الإجراءات اللازمة التي توفر أجواء ملائمة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يكون جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد الموافق 15 مايو، وتستمر حتى الخميس 21 من الشهر نفسه.