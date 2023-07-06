«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل تاجر في الغربية بسبب «دين»

كشفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل تاجر بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة «تاجر مفروشات»، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية، بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وجرى انتشالها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركزي شرطة طنطا والمحلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالاستدانة من 2 منهم وتهرب من السداد، وإثر ذلك قام أحد المتهمين باستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع مفروشات، ولدى وصوله قام باقي المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم، وجرى ضبطها، والتوجه به لمسكن خاص بـ2 من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية واحتجازه به.

وأضاف المتهمون أنّ المجني عليه ماطلهم في سداد المديونية ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا في الاعتداء عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته، فنقلوا جثته بالسيارة المضبوطة وتخلصوا منها بمحل العثور، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.